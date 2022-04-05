Son dakika haber: Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1500 yatak kapasiteli İskilipli Atıf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan 1062 üniversite öğrencisinden 11'i, bulantı ve kusma şikayetiyle farklı saatlerde yurt müdürlüğüne başvurdu.

Yurt binasına çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenciler, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Açıklamada, "Söz konusu öğrencilerimizin tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Konu ile ilgili Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup, süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.