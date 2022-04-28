Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada, saksılar içinde yetiştirilen kenevir bitkileri, kurutulmaya bırakılmış 50 gram esrar, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve 355 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. ve R.K. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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