Son dakika haber... Çorlu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gelişmesine göre Çorlu ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Çorlu ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cemaliye Mahallesi'nde kullanılmayan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel