Son dakika haber... Çorlu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Çorlu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber... Çorlu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Çorlu ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

 - Güncelleme:

Çorlu ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cemaliye Mahallesi'nde kullanılmayan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

İtfaiye Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title