Son dakika haber... ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

BAŞAKŞEHİR'de, kavga eden Şemsettin T., 3 çocuğunun gözü önünde eşi Sema T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Defalarca kere bıçak darbesi alan Sema T., kurtulmak için kendisini son anda cama attı ancak başarılı olamadı. Olayın ardından evde gözaltına alınan Şemsettin T., polis tarafından yoğun güvenlik önlemi altında çıkarılırken, çevre sakinleri olaya tepki gösterdi.

Olay, dün 22.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürekli kavga ettikleri belirtilen Şemsettin T. ile eşi Sema T. arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şemsettin T., mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Sema T.'ye saldırdı.

SON ÇARE OLARAK CAMA KOŞTU AMA KURTULAMADI

MAHALLE SAKİNLERİNİ POLİS DURDURDU

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Demirören Haber Ajansı / Güncel