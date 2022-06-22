Son dakika haber | Ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Serdivan ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Serdivan ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 54 PH 702 plakalı ciple 41 ABR 700 plakalı otomobil, Yukarıdereköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje savrulurken, otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kişi itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. 3 yaralı sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesine sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel İstanbul Serdivan Güncel Haberler Son Dakika

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