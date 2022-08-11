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Son dakika haber: Cinayetten aranan şüpheli polisin takibiyle yakalandı

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Son dakika haber: Cinayetten aranan şüpheli polisin takibiyle yakalandı

Son dakika habere göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 23 yıl 9 ay hapis cezası olan C.S., polis ekiplerince yaşanan takip sonrasında yakalandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 23 yıl 9 ay hapis cezası olan C.S., polis ekiplerince yaşanan takip sonrasında yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 23 yıl 9 ay kasten öldürme suçundan hapis cezası olan ve aranan C.S.'nin Yamanlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerini gören C.S., bir otomobile binerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile C.S. arasında yaşanan takip Örnekköy Mahallesi'nde son buldu. Ekipler tarafından yakalanan C.S., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. C.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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