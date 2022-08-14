Son dakika haber! Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü Son dakika gelişmesine göre Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrindeki bir nehrin taşan suları 7 kişinin hayatına mal oldu. Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrindeki bir nehrin taşan suları 7 kişinin hayatına mal oldu. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentin 70 kilometre kuzeyindeki Pıngcou ilçesinde, dün gündüz saatlerinde meydana gelen taşkında, suya kapılan 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Dağlardaki yoğun yağışın sebep olduğu taşkının ardından bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi. Öte yandan ülkenin kuzeyini etkileyen yağışlar nedeniyle kuzeybatıdaki Çinghay eyaletinin merkezi Şining'de de sokakların suyla kaplandığı bildirildi. Kuzeydoğudaki Liaoning ve Cilin eyaletlerinin de bugün ve yarın 10 ila 18 santimetreye ulaşması beklenen yoğun cephe yağışlarından etkilenmesi bekleniyor. Güncel AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler Son Dakika

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