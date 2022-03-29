Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı

Gelen son dakika haberine göre VAN'da, hastanede sağlık durumu ağırlaşan Hacer Durmuş'un (66) başka hastaneye sevki, çığ riskiyle yol kapatılınca ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

VAN (DHA) - VAN'da, hastanede sağlık durumu ağırlaşan Hacer Durmuş'un (66) başka hastaneye sevki, çığ riskiyle yol kapatılınca ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

Çığ riski nedeniyle kara yolu kapatılan Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde, göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören Hacer Durmuş'un sağlık durumu ağırlaşınca yetkililerden ambulans helikopter istendi. Talebin kabul edilmesi ile Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans helikopter, Durmuş'u alarak havalandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan Durmuş, burada tedaviye alındı. Hacer Durmuş'un yakınları ise yetkililere teşekkür etti.


Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı

Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı

Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Ambulans, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title