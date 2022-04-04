Son dakika haber... CHP'li Öztrak: Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü, hep birlikte sandıkta bitireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda derelerimiz, denizlerimiz, dağlarımız, rant uğruna yok edilmeyecek. Parasal ve mali dengeler siyasi rant uğruna heba edilmeyecek. Biz milletimizle el eleyiz. Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü, hep birlikte sandıkta bitireceğiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak da toplantı esnasında basın mensuplarını açıklamada bulundu. Öztrak, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Mübarek ramazan ayında edilen duaların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyoruz. Bir kere daha ramazanın ülkemize, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Ramazan öncesinde yeni bir zam yağmuruyla karşı karşıya kaldık. Gelen zamlarla şekerin tadı kaçtı. Şu ramazan günü iftarda bir tatlı yemek için küçük bir servet ödemek gerekiyor. Et fiyatları zaten çok yüksekti, artık iyice ulaşılmaz oldu. Kıyma 120 liraya, pirzola gibi etlerin kilosu 200 liraya, bonfilenin kilosu 250 liraya dayandı. Süt ve süt ürünlerinde zaten bir zam bekleniyordu. Beyaz peynirin kilosu 90 liraya dayandı"

'TÜRKİYE, EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP 6'NCI ÜLKE'

Daha sonra bugün açıklanan enflasyon verilerine değinen Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son bir yılda tüketici fiyatlarının yüzde 61, üretici fiyatlarının ise yüzde 115 arttığını belirterek, "Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puan. Böyle makası daha önce hiç yaşamadık. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'na göre ise mart ayı enflasyonu, TÜİK'in söylediğinin iki katından fazla. Tüketici enflasyonunda 2002 Ocak ayından, üretici enflasyonunda ise 1995 Mart ayından bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. 27-28 yaşlarındaki gençlerimiz ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 6'ncı ülke oldu. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına soktular" dedi.

'BU ZULMÜ SANDIKTA BİTİRECEĞİZ'

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Öztrak, "Milletimiz ortaklarımızla beraber bize görevi verdiğinde, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemize adaleti getireceğiz. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz. Türkiye'yi üreten ve zenginleşen bir ülke yapacağız. Ülkemizin zenginliğini hakça paylaşacağız. Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda derelerimiz, denizlerimiz, dağlarımız, rant uğruna yok edilmeyecek. Parasal ve mali dengeler siyasi rant uğruna heba edilmeyecek. Biz milletimizle el eleyiz. Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü, hep birlikte sandıkta bitireceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)