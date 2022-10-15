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Son dakika haber! CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yaralı madencilerin yakınlarını ziyaret etti

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Son dakika haber! CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yaralı madencilerin yakınlarını ziyaret etti

Son dakika haberler... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri için Sağlık Bakanlığı'na ait iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Madencilerin yakınları da bugün sabah saatlerinden itibaren hastaneye geldi. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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