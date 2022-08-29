Son dakika gündem: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Özşahin'in cenaze törenine katıldı
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Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Metin Özşahin için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Metin Özşahin için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Özşahin için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel