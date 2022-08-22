Son dakika haber: Cezayir'de orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

Cezayir Savunma Bakanlığı, geçen hafta ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cezayir Ulusal Radyosunun haberine göre, Savunma Bakanlığına bağlı Jandarma Komutanlığı Muhabere Dairesi Başkanı Yarbay Abdulkadir Bezziyu, "Ülkenin doğusundaki bazı illerde çıkan büyük yangınların nedenlerini bulmak için soruşturmalar devam ediyor." dedi.

Yarbay Bezziyu, 17-21 Ağustos'ta çeşitli illerdeki ormanlarda yangın çıkardıkları şüphesiyle 13 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ölü sayısı 43'e yükseldi

Bu arada ülkede 17 Ağustos'tan itibaren etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

Et-Tarif Jandarma Komutanlığından bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, kentteki yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 36'e yükseldiğini, böylece ülke genelinde can kaybının 43'e çıktığını, 183 kişinin de yaralandığını belirtti.

Daha önce Et-Tarif'te ölü sayısı 30 olarak açıklanmıştı. Ayrıca kuzeydoğudaki Suk Ahras kentinde 5, Setif'te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sivil Savunma Başkanlığı Enformasyon ve İstatistik Müdürü Albay Aşur Faruk, 19 Ağustos'ta ülkedeki tüm orman yangınlarının söndürüldüğünü açıklamıştı.

Zarar görenlere tazminat ödenecek

Cezayir'de geçen haftaki orman yangınlarında en büyük zarar Tunus sınırındaki Et-Tarif'te kaydedildi. Burada geniş ormanlık alanın yanı sıra hayvanat bahçesi yok oldu, ülkenin en önemli milli parklarından El-Kala'nın büyük kısmı da hasar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Et-Tarif'e giden Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, bu haftadan itibaren yangınlarda zarar gören vatandaşlara tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

Yangınların doğal sebeplerden çıktığını söyleyen Bin Abdurrahman, hızı saatte 91 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınları kontrol altına almanın zorlaştığını belirtmişti.

Cezayir Adalet Bakanlığı ise yangınların kasıtlı çıkarılma iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.