Son dakika haber! Ceyda'nın annesi: Kızımı Serkan öldürdü, 2 senedir susuyorum

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'i (28) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Serkan Dindar'ın yargılandığı davanın duruşmasında, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral ile Dindar'ın avukatı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Demiral, "Kızımı Serkan öldürdü. 2 senedir susuyorum" dedi.

Polise, 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından cenaze İstanbul'da toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Serkan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda Yüksel'in Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sanık avukatına söz verilmesinin ardından salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Sanık avukatı, Ceyda Yüksel için 'Zaten daha önce evlenip boşanmış' sözleri üzerine Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral, "Kızıma hakaret ettirmem. Kızımı Serkan öldürdü. 2 senedir susuyorum" diye tepki gösterdi. Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık Dindar da tahliye talebinde bulundu. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Dindar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığın elindeki yara için ihtisas kurulundan rapor alınması talebini reddederken, S.S. isimli tanığın zorla getirilmesine karar verdi ve duruşmayı 5 Temmuz 2022'ye erteledi.