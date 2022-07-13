Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı 2 sitenin boşaltıldığı öğrenildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı 2 sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, tedbir amaçlı olarak iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Alevlerin yaklaşması sebebiyle boşaltılan Sertur ve Özpamir sitesinde vatandaşlar evlerini terk ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin parladığı kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da bölgedeki çalışmaları takip ediyor. (Muhammet İsa Atagöz/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Karaköy İzmir Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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