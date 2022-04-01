Son dakika haber! Çeşme'de otluk alanda yangın
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.
AA / Güncel