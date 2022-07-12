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Son dakika haber | CENAZELER ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatlarını kaybeden iş insanı Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala (47) cenazeleri Ankara'ya gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatlarını kaybeden iş insanı Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala (47) cenazeleri Ankara'ya gönderildi. Çiftin cenazelerinin yarın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki İzmir Mahallesi Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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