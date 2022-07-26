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Son dakika haber: Çavuşoğlu, Şehit Başkomiser Akbaş'ın ailesini kabul etti

Son dakika gündem haberi: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Musul kentinde şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş'ın ailesini kabul etti.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Musul kentinde şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş'ın ailesini kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, 17 Aralık 2004 tarihinde Musul'da şehit olan Polis Özel Harekat (PÖH) Başkomiseri Nihat Akbaş'ın eşi Sevda Akbaş ve kızı Kübra Akbaş'ı, Bakanlıktaki makamında kabul etti. Çavuşoğlu, şehidin eşi ve kızı ile bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Musul Irak Güncel Haberler Son Dakika

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