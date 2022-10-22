Son dakika haber: Çavuşoğlu, polisevi saldırısında yaralanan polisi evinde ziyaret etti Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve bölge milletvekilleriyle, 26 Eylül'de Mezitli Polisevi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün evine gitti. Bakan Çavuşoğlu, evde tedavisi süren Öztürk ile görüştü, kendisine ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Çavuşoğlu, polisevi saldırısında yaralanan polisi evinde ziyaret etti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.