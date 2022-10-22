Son dakika haber: Çavuşoğlu, polisevi saldırısında yaralanan polisi evinde ziyaret etti
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Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve bölge milletvekilleriyle, 26 Eylül'de Mezitli Polisevi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün evine gitti. Bakan Çavuşoğlu, evde tedavisi süren Öztürk ile görüştü, kendisine ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel