Son dakika haber... Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü - Haberler

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Son dakika haber... Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu karşılaması -İkilinin poz vermesi -İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu karşılaması

-İkilinin poz vermesi

-İkilinin karşılıklı oturması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Son dakika haber... Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Son dakika haber... Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

AA / Güncel

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