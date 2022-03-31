Son dakika haber... Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu karşılaması -İkilinin poz vermesi -İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu karşılaması
-İkilinin poz vermesi
-İkilinin karşılıklı oturması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.