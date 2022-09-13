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Son dakika haber! Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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Son dakika haber! Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sunucu Sefalı Mahallesi'nde Y.S. (52) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 9 kök kenevir bitkisi, 530 gram kubar esrar maddesi, hassas terazi ve şahsın üzerinde yapılan aramada 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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