Son dakika haber... Çanakkale Valisi Aktaş, Bayramiç'teki orman yangınının sürdüğü bölgede inceleme yaptı Açıklaması

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç'te devam eden orman yangınına ilişkin, yangının köy yerleşim alanlarına sıçramasının önlendiğini belirterek, "Arkadaşlarımızın, fırtınaya, kuvvetli bir rüzgara rağmen çalışmaları devam ediyor." dedi.

Vali Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Ekipleri denetleyen ve çalışmaları koordine eden Aktaş, daha sora gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınabilmesi için büyük mücadele verildiğini söyledi.

Dağoba, Çırpılar ve Külcüler köyleri arasında başlayan yangının söndürülmesi için orman teşkilatı ve diğer kurumların yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Vali Aktaş, şunları kaydetti:

"Yangının köy yerleşim alanlarına sıçraması önlenmiş vaziyette. Arkadaşlarımızın, fırtınaya, kuvvetli bir rüzgara rağmen çalışmaları devam ediyor. Çevre illerden yaklaşık 50 civarında arazöz, 15 civarında iş makinesi, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve diğer kurumların jandarma ile AFAD'dan yaklaşık 300 personel arkadaşımız bir mücadele veriyorlar. Umuyoruz bu rüzgara rağmen, bu gece içerisinde daha da bir ilerleme sağlanmış olacak ama şu an için zaten tam kontrol altına alınmadıysa da yerleşim yerlerini, hayatı çok büyük ölçüde etkileyecek bir durum gözükmüyor. İnşallah, ilerleyen saatlerde daha da bir yol almış olacağız."

İlhami Aktaş, yangının tek bir alanda değil parça parça olarak birden fazla alanda devam ettiğini dile getirdi.

Zarar gören alanla ilgili net bir rakam veremediklerini dile getiren Aktaş, "Rüzgarın da etkisiyle başka bölgelere de sıçrıyor. Alanda sadece orman alanı değil, yoğunlukta orman olmasına rağmen bitki örtüsünün olduğu yerler. O yüzden tam bir sağlıklı rakamı sabah vermek daha doğru olur." diye konuştu.