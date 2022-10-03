Son dakika haber! Çanakkale'de işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde ceviz toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde ceviz toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çan'ın Yaykın köyünden Derenti köyündeki Taş Ocakları Mevkisinde bulunan tarlaya ceviz toplamaya giden Lütfü Mert idaresindeki traktör, yoldan yaklaşık 5 metre aşağıya devrildi. Kazada, sürücü Mert olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Çan Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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