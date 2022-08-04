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Son dakika haber: Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haber: Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kösedere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA / Mehmet Yavaş - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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