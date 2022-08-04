Son dakika haber: Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kösedere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Güncel AA / Mehmet Yavaş Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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