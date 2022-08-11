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Son dakika haber | Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı İzmir'de yakalandı

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Son dakika haber | Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı İzmir'de yakalandı

Son dakika haber: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan zanlı İzmir'de gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan zanlı İzmir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Gencay Korur'un (40) yakalanması için başlattıkları çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

İzmir yönünde aramalarını yoğunlaştıran ekipler, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle bu ilçede suç aleti ile yakaladıkları Korur'u Çanakkale'ye getirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Gencay Korur, önceki gece boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur (38) ile konuşmak için kayınpederinin Ezine Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkmış, eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan Gencay Korur kaçmıştı. Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamış, sosyal medya hesabından cinayeti itiraf eden Korur'un yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Hisarcık Ezine İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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