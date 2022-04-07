Son dakika haber! Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Antakya'da ziyarete açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Antakya'da EXPO 2021 Alanı'nda ziyarete açıldı.

Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, gazetecilere, vatandaşların müzeye ilgisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gezici müzenin 10 yıldır Türkiye'yi dolaştığını belirten Yürükaslan, "Buradaki amaç Çanakkale'ye gidemeyen, oraları göremeyen tüm kitlemize Çanakkale'yi gösterebilmek ve anlatabilmek. Keşke her Türk evladı o topraklara gidebilse, bu günlere nasıl geldiğimizi orada idrak edebilseler. Onun için bu müze oraya gidemeyen tüm vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Müzemizde 1000'i aşkın savaşı anlatan malzeme bulunmaktadır." dedi.

Yürükaslan, gezici müzenin 7 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacağını sözlerine ekledi.