Son dakika haber: Cammu Keşmir'de sel nedeniyle hayatını kaybeden Hindu hacı adaylarının sayısı 16'ya çıktı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dün şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Himalaya Dağları'nda yer alan ve Hindular için kutsal sayılan Amarnath Mağarası'nın bulunduğu bölgede dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle hacı adaylarının kaldığı yaklaşık 20 çadır ve 2 mutfak sele kapıldı.

Yağmur başladığında binlerce kişinin olduğu bölgedeki sel nedeniyle 8 hacı adayının daha yaşamını yitirmesi sonucu, felakette ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Felakette yaralanan onlarca kişi, helikopterlerle hastanelere kaldırılırken arama köpeklerinin de katıldığı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Acil durum yetkilileri yaklaşık 15 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Himalaya Dağları'nda yer alan ve Hindular için kutsal sayılan Amarnath Mağarası'nın bulunduğu bölgede dün şiddetli yağış etkili olmuştu.

Yağışların yol açtığı sel nedeniyle ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

30 Haziran'da başlayan hac ziyareti kapsamında on binlerce Hindu, deniz seviyesinden 4 bin 115 metre yükseklikte bulunan buzul Amarnath Mağarası'ndaki tapınağı ziyaret etti.

Yaklaşık 45 gün süren hac yolculuğuna Hindistan'ın dört bir yanından yüz binlerce Hindu katılırken, bu yıl yaklaşık bir milyon ziyaretçi olması bekleniyor.

Söz konusu buzul dağlarda yapılan hac yolculukları sırasında sert hava koşulları nedeniyle daha önce de yüzlerce kişi ölmüştü.