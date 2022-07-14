Son dakika haber | Çam ve Sakura Hastanesinden sosyal medyadaki videoya yanıt Açıklaması Son dakika haber: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, sosyal medyada "Hekimler yemeğe gittiğinden hastalara bakılmıyor" içeriğiyle paylaşılan videonun gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, sosyal medyada "Hekimler yemeğe gittiğinden hastalara bakılmıyor" içeriğiyle paylaşılan videonun gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, dün 1 saat süreyle hastanenin Hasta Bilgi Yönetim Sistemi'nde (HBYS) arıza oluştuğu belirtildi. Bu süre zarfında yeşil alanda hasta birikmesi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "HBYS sisteminde arızaya yönelik çalışmalar devam ederken 'manuel' olarak acil hastalarımızın tüm işlemleri yürütülmüştür. 1 saat içinde sistemsel arıza giderilip HBYS üzerinden acil işleyişi normal akışına döndürülmüştür. Sağlık çalışanlarımızın işine olan saygısının sonucu olarak acil servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakımlar gibi kesintisiz hizmet verilen alanlarda çalışanlarımız yemeklerini dönüşümlü yemektedir. Hekimler yemeğe gittiğinde hastalara bakılmıyor şeklinde paylaşılan video gerçeği yansıtmıyor." AA / Semra Orkan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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