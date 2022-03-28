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Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Son dakika haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gazete, Nisan, Mart, Güncel, Haberler

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