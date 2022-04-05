Son dakika haber... Büyükşen çifti cinayetinde 5 gözaltı daha

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.