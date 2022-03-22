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Son dakika haber | Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Son dakika haber | Bursa'dan Çanakkale'ye giden lise öğrencileri şehitlikleri gezdi

Son dakika haberler: Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 435 lise öğrencisi Çanakkale'de şehitlikleri gezdi.

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 435 lise öğrencisi Çanakkale'de şehitlikleri gezdi.

Çanakkale savaşlarında şehit olan liselileri temsilen kollarına sarı kurdeleler takarak otobüslerle Bursa'dan yola çıkan öğrenciler, sabah namazını Eceabat Şehitler Camisi'nde kıldı.

Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Seyit Onbaşı Anıtını ziyaret eden öğrenciler, şehitler için dua etti.

Lise öğrencileri gezi kapsamında Alçıtepe Hilal-i Ahmer Sağlık Müzesini de gezdi.

Öğrenciler, bir günlük gezinin ardından Bursa'ya döndü.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Çanakkale, TÜGVA, Bursa, Lise, Güncel, Haberler

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