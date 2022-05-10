Son dakika haber... Bursa'da yüksek mühendisin açtığı babalık davasının görülmesine devam edildi

BURSA (AA) - Bursa'da 56 yaşındaki yüksek mühendis Hakan Yılmaz'ın, annesinin 12 yıl önce kendisine babasının başka birisi olduğunu söylemesinin ardından açtığı babalık davasının görülmesine devam edildi.

5. Aile Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Hakan Yılmaz ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, taraf avukatlarının talep ve başvuruları ile savunmaları alındı.

Mahkemenin hakimi, tarafların taleplerinin incelenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine aralarında soy ismi benzerliği de bulunan ve 2007'de yaşamını yitiren Ahmet Necati Yılmaz'a yönelik 2009'da babalık davası açmıştı.

İlk davadan tehdit edildiğini ileri sürerek bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, mahkeme hakimi, iddialar üzerine mezarın açılmasına karar vermişti.

İş insanının mezarı 17 Aralık 2021'de açılmış, diş ve kemik örnekleri alınmıştı. Örneklerin incelenmesinin ardından Hakan Yılmaz ile 15 yıl önce vefat eden tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın DNA'ları eşleşmişti.