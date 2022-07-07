Son dakika haber... Bursa'da tartıştığı kadının iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı Bir son dakika haberine göre Bursa'da, tartıştığı kadının iş yerinde yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Bursa'da, tartıştığı kadının iş yerinde yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir evde birlikte yaşayan Gülistan K. (31) ile Mehmet T. (35) arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma yaşandı. Gülistan K'nin, bir süre sonra Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla yardım istemesi üzerine Mehmet T. hakkında işlem yapıldı. Mehmet T'nin, Gülistan K'nin Kuruçeşme Mahallesi Altıparmak Caddesi'ndeki iş yerinde yangın çıkardığı öne sürüldü. Küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Sinan Balcıkoca - Güncel Osmangazi Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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