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Son dakika haber... Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı

Son dakika haber... Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki umuma açık eğlence yerleri ile kafelerde denetim yapıldı.

Asayiş uygulamasında 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden işlem yapıldı.

Toplamda 280 kişinin genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yapılırken şahıslarda suç unsuruna rastlanılmadı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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