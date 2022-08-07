Son dakika haber... Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki umuma açık eğlence yerleri ile kafelerde denetim yapıldı. Asayiş uygulamasında 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden işlem yapıldı. Toplamda 280 kişinin genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yapılırken şahıslarda suç unsuruna rastlanılmadı. Güncel AA / Sinan Balcıkoca Hisarcık Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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