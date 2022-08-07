Son dakika haber... Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı
Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
- Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki umuma açık eğlence yerleri ile kafelerde denetim yapıldı.
Asayiş uygulamasında 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden işlem yapıldı.
Toplamda 280 kişinin genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yapılırken şahıslarda suç unsuruna rastlanılmadı.
AA / Sinan Balcıkoca - Güncel