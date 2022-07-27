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Son dakika haber | Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber | Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö'ye ait aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan incelemede aracı E.A'nın kullandığı belirlendi.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalanan E.A, yapılan sorgulamada hırsızlık olayını M.G. ile beraber gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Jandarma ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki adreste M.G'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada çalınan aracın yerini gösteren M.G. ve E.A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan araç ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

Jandarma Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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