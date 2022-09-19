Son dakika haberi... Odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki bir odun deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki diğer odun deposuna sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, yangında tonlarca odun ve kömür yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Bikeç İtfaiye Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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