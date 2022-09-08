Son dakika haberi | Lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde bulunan firmaya ait bakım servisinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla sıfır araçlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle bakım servisinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel