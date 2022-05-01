Son dakika haber: Bursa'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber: Bursa'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

AA - Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Son dakika haber: Bursa'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Bursa'nın Keles ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocokovacık Mahallesi'nde ikamet eden R.A. (77), kendisini jandarma olarak tanıtan biri tarafından aradığını ve adının hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle evinde arama yapılacağının söylediğini belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.

Şüphelinin bölgeye araçla geleceğini tespit eden jandarma ekipleri, 14 farklı suçtan dosyası bulunduğu belirlenen U.S'yi (35), Sorgun Mahallesi'nde A.K. (64) adlı yaşlı vatandaşın paralarını alarak köyden çıkmak üzereyken yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının cebinde bulunan iki altın bilezik ile 1000 lira para ise sahibine teslim edildi.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Dolandırıcılık, Jandarma, Keles, Bursa, Güncel, Haberler

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