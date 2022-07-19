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Son dakika haber | BURSA'DA HASTANE BAHÇESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

BURSA'da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hastaneye sıçramadan söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, hastanenin zemin katında bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler hastaneye sıçramadan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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