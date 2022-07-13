Son dakika haber | Bursa'da eniştesini bıçakladığı iddia edilen kayınbirader gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber | Bursa'da eniştesini bıçakladığı iddia edilen kayınbirader gözaltına alındı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Son dakika haber | Bursa'da eniştesini bıçakladığı iddia edilen kayınbirader gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eniştesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan kayınbirader yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eniştesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan kayınbirader yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi 5. Derya Sokak'ta Emirhan K. ile eniştesi Mehmet G. (30) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan K, yanında bulunan bıçakla eniştesini yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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