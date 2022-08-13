Haber : Son dakika haber... Bursa'da eğlence merkezinin önünde işlenen cinayetin şüphelileri İzmir'de yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bursa'da eğlence merkezinin önünde işlenen cinayetin şüphelileri İzmir'de yakalandı

 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bursa'da eğlence merkezinin önünde işlenen cinayetin şüphelileri İzmir'de yakalandı

Son dakika haberi: Bursa'da bir eğlence merkezinin önünde işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir eğlence merkezinin önünde işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde 9 Ağustos gecesi bir eğlence merkezine gelen C.Y. (28) ve Y.A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle iş yeri sahiplerince dışarı çıkarıldı.

Bu kişilerin çağırdığı V.K. (26), A.Y. (35) ve G.Y. (26), otomobille gelerek tabancayla rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanlarından Emir Çelik (26) ağır yaralandı. Çelik, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında, cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin Yıldırım ilçesinde buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, zanlılar V.K, A.Y. ve G.Y'nin, Yıldırım ilçesinden H.M (29), Y.S. (33) ve A.İ'nin (37) yardımıyla İzmir'e kaçtığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de düzenledikleri operasyonda 3 şüpheli ile onları bağ evinde sakladığı iddia edilen S.T'yi gözaltına aldı.

İzmir'den getirilen 4 şüpheli ile Bursa'da yakalanan C.Y, Y.A, H.M, Y.S. ve A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobil içinden ateş edilmesi ve Emir Çelik'in vurularak yere düşmesi, ardından ayağa kalkıp bir süre yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Münir Karaloğlu İzmir Bursa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title