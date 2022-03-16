Son dakika haber | Bursa'da boşandığı eşini öldüren sanığa 20 yıl hapis

BURSA (AA) - Bursa'da boşandığı eşini bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İlhan Gökce (57), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sözlerine, "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak bir durumu yok" ifadeleriyle başlayan sanık, olay günü eşinin kendisine yönelik söylemleri ve kızıyla bazı konuşmaları nedeniyle kendisini kaybettiğini anlattı.

Cinayet anını hiçbir şekilde hatırlamadığını dile getiren sanık, "Keşke yapmasaydım, keşke o gün hastaneden çıkmasaydım. Hastanede ölüp kalmış olsaydım. Keşke maktul eşim de ölmeseydi, ömür boyu bu hayatı çekseydi." diye konuştu.

Sanık avukatı maktulün olay günü sanığa hakaret ettiğini, müvekkilinin bunun etkisiyle suçu işlediğini belirterek, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın eski eşini kasten öldürdüğünün dosyadaki delillerle sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "boşandığı eşe karşı kasten öldürme" öldürme suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Sanığa, "boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, tahrik ve takdir indirimiyle cezasını 20 yıla düşürdü.

Olay

Geçen yıl ağustos ayında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda İlhan Gökce, boşandığı eşi Fatma Gökce (53) ile tartışmaya başlamış ve sonrasında eşini bıçaklayarak yaralamıştı. Kadın, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan İlhan Gökce ise tutuklanmıştı.