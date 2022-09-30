Bir kişi silahla vurularak yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla vurulması sonucu yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla vurulması sonucu yaralandı. Millet Mahallesi 6'ncı Bülbül Sokak'ta bir caminin yapımında çalışan inşaat işçisi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla inşaat işçisini 2 bacağından silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Cem Şan Güncel Haberler

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