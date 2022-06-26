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Son dakika haber... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Son dakika haber... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberler: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binanın üst katında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binanın üst katında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Kemerçeşme Mahallesi Şen Sokak üzerinde bulunan ve yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede oturan vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ise olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

Osmangazi İtfaiye Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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