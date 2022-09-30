Son dakika haber: Burkina Faso'da askeri hareketlilik yaşanıyor Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Burkina Faso'da bir grup askerin başkent Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi. Burkina Faso'da bir grup askerin başkent Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Vagadugu'da sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından, bir grup asker Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattı ve devlet televizyonunun yayınını kesti. Burkina Faso'da 24 Ocak'ta Yarbay Paul Henry Damiba önderliğinde bir grup asker yönetime el koymuştu. Damiba, 6 Mart'ta 25 üyeli geçiş hükümetini kurarak cumhurbaşkanı olmuştu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Burkina Faso Güncel Haberler Son Dakika

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