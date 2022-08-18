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Son dakika haber! Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı

Son dakika haber! Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı

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Son dakika haber: Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangın 2 bin dekarlık alana yayıldı.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangın 2 bin dekarlık alana yayıldı.

Bulgar Ulusal Televizyonunun (BNT) haberine göre, Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın Elhovo ilçesine bağlı Malko Kirilovo, Vılça Polyana ile Lesovo köyleri arasındaki alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle 2 bin dekarlık alana genişledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sınır polisi yetkilileri, yangının göçmenler tarafından çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer, bölgede kaybolan göçmenlerin birbirlerini aramak amacıyla yaktıkları ateşin yangına neden olduğunu ileri sürdü.

Elhovo Belediye Başkanı Petar Kirov, en yoğun göçün bu bölgeden geçtiğini ve yangını çıkaranların gözaltına alındığını kaydetti.

AA / Ihvan Radoykov - Güncel

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