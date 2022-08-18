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Son dakika haber: Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı

Son dakika haber: Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı

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Son dakika haberi: Bulgaristan'ın Kazanlık bölgesinde, askerlerin patlayıcı madde imha ettiği sırada ormanda yangın çıktı.

Bulgaristan'ın Kazanlık bölgesinde, askerlerin patlayıcı madde imha ettiği sırada ormanda yangın çıktı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre askerler, dün Şeynovo Köyü merasında bulunan mayın ve tanksavar mermilerini imha ederken ormanlık alanda yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın, 1400 hektarlık alana yayıldı.

Bölgedeki duman nedeniyle bazı kara yolları trafiğe kapatıldı.

Çok sayıda itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 18 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölge Valisi İvan Çolakov, yaptığı açıklamada, alevlerin çevredeki silah fabrikaları ve askeri mühimmat depolarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

AA / Ihvan Radoykov - Güncel

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