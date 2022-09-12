2016'da Brüksel'de düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dava görülmeye başlandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'de düzenlenen ve 32 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının sanıklarının yargılandığı davanın ön duruşması bugün yapıldı.

2016'da Belçika'nın Başkenti Brüksel'de meydana gelen Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarla ilgili 10 kişinin yargılanacağı davanın duruşmaları yapılmaya başlandı. Duruşmalar, geçici olarak mahkeme binasına dönüştürülen eski NATO karargahında yapılıyor.

NELER YAŞANMIŞTI ?

22 Mart 2016'da Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ELEBAŞI DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Paris saldırılarındaki rolü nedeniyle Fransa'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan grubun elebaşı Salah Abdeslam duruşmaya katılmayacak. Suriye'de öldürüldüğü tahmin edilen sanıklardan birisi ise gıyaben yargılanacak.

Davanın, duruşmalara çok sayıda mağdur ve ailelerinin katılması nedeniyle Belçika'nın şimdiye kadarki en büyük davası olması bekleniyor. Bugünkü ön duruşmanın ardından 10 Ekim'de 12 jüri üyesini seçmek üzere yeniden toplanılacak. Duruşmalar 13 Ekim'de yeniden başlayacak ve Haziran 2023'e kadar sürecek.