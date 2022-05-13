Bozüyük'te engelli gençlerin ellerine asker kınası yakıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, temsili olarak bir günlük vatani görevini yapacak engelli gençlerin ellerine kına yakıldı.

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlik, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, programda yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşların sorunlarını çözmek, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ise bir günlük de olsa temsili askerlik görevini yerine getirecek askerleri ve ailelerini kutladı.

Dernek Başkanı İsmail Çelik ise dernek olarak yılın 1 haftası, 1 günü değil 365 gününü engelliler günü olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Çelik, "Toplumsal bilinçlenme ve farkındalık önemli. Bizler önümüzdeki engelleri toplumun desteği ile kaldıracağız." dedi.

Dernek faaliyetlerine destek veren gönüllülere plaket verilmesiyle devam eden etkinlik, askere gidecek gençlerin ellerine kına yakılmasıyla sona erdi.