Son dakika haber | Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Toplantıyı takip eden gazeteciler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi.
Toplantıyı takip eden gazeteciler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi. (2)
Bakan Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."