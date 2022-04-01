Son dakika haber | Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Toplantıyı takip eden gazeteciler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi.

Toplantıyı takip eden gazeteciler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi. (2)

Bakan Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."

Son dakika haber | Bozdağ: (Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz

Son dakika haber | Bozdağ: (Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz

Son dakika haber | Bozdağ: (Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Suudi Arabistan, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Güncel, Haberler

title