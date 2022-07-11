Son dakika haber: BOŞ HAVUZDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika haber... ERZİNCAN'da 3 metre derinliğindeki boş havuza düşen köpeği itfaiye erleri kurtardı. ERZİNCAN'da 3 metre derinliğindeki boş havuza düşen köpeği itfaiye erleri kurtardı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve 3 metre derinliğinde olan inşaat halindeki boş havuza düşen köpeği fark eden bir vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan köpeği kısa sürede kurtardı. Özel yapım çubukla kurtarılan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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